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Арабська громада Ізраїлю зажадала скасувати закон про національний характер країни

Арабська громада Ізраїлю зажадала скасувати закон про національний характер країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Лідери арабської громади Ізраїлю подали у вівторок позов до Верховного суду країни із вимогою скасувати закон про національний характер єврейської держави, прийнятий Кнесетом 19 липня цього року. Про це повідомляється в комюніке, поширеному центром юридичної підтримки арабського меншини в Ізраїлі “Адалло”, який бере участь в ініціативі, передає УНН.

“Центр „Адалло“ подав до Верховного суду позов від імені арабського політичного керівництва в Ізраїлі, включаючи Раду мерів арабських міст, Вищий координаційний комітет арабських громадян, а також парламентський блок „Об’єднаний арабська список“ (третя за чисельністю фракція в Кнесеті — прим.) і сам центр „Адалло“, — йдеться в документі. — у петиції, яка зайняла за обсягом близько 60 сторінок, позивачі стверджують, що Верховний суд Ізраїлю повинен анулювати закон про національний характер єврейської держави, оскільки він є расистським і суперечить усім нормам міжнародного права”.

Юристи арабського юридичного центру відзначили, що, “відкрито декларуючи Ізраїль національною державою тільки єврейського народу, закон повністю виключає арабських громадян Ізраїлю, які становлять 20% населення країни і є в ній корінною національною меншиною”. У петиції також стверджується, що новий ізраїльський закон “щодо Східного Єрусалиму і Голанських висот суперечить міжнародному праву”.

Нагадаємо, закон про єврейський характер Держави Ізраїль закріплює в основному (конституційному) законі статус Ізраїлю як національної держави єврейського народу, а також характер Ізраїлю як єврейської і демократичної держави, символи держави, Єрусалим як столицю Ізраїлю, іврит як державна мова при наданні арабському особливого статусу, право євреїв на репатріацію в Ізраїль. У законі вказується, що держава розглядає розвиток єврейських поселень як національний інтерес і зробить кроки для того, щоб заохочувати і просувати його.

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