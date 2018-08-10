Аптеки Смелы с начала года прокредитовали государство на более чем 700 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Главным распорядителем средств в Смеле по выполнению правительственной программы "Доступные лекарства" является отдел здравоохранения городского совета. В соответствии с заключенными договорами о возмещении расходов, аптекам с начала года, из городского бюджета возмещено 728 тыс. 095 грн. 72 коп. Об этом сообщает информационный портал Смелянского района "Смела", передает УНН.
Отмечается также, что в регионы Смелянского района отправлено еще ряд препаратов, закупленных за государственные средства.
“В ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах”, — говорится в сообщении.
Заметим, что в рамках правительственной программы “Доступные лекарства” аптеки будут отпускают препараты пациентам бесплатно или с незначительным доплатой. Речь о всех лекарствах, участвующих в программе.
Таким образом, аптеки кредитуют государство. Далее, на основании отчетности об отпущенных лекарствах, аптечным заведениям возмещаются средства один раз в месяц.
Как писал УНН, в программе “Доступные лекарства” участвуют почти 8 тыс. аптек по всей стране.
Народные депутаты, тем временем, инициировали законопроект, которым предлагают закрыть сотни аптек.
Специалисты уже забили тревогу. Говорят: в случае сокращения количества аптечных учреждений, произойдет снижение уровня конкуренции на рынке, вырастут доходы каждой отдельной аптеки и также возрастет влияние производителей лекарств на аптечные учреждения. А в итоге, все это приведет к росту цен на лекарства.