Аптеки Сміли з початку року прокредитували державу на понад 700 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Головним розпорядником коштів у Смілі щодо виконання урядової програми “Доступні ліки” є відділ охорони здоров’я міської ради. Відповідно до укладених договорів про відшкодування витрат, аптекам з початку року, з міського бюджету відшкодовано 728 тис. 095 грн. 72 коп. Про це повідомляє інформаційний портал Смілянщини “Сміла”, передає УНН.
Зазначається також, що у регіони Смілянщини відправлено ще низку препаратів, закуплених за державні кошти.
“Найближчим часом ці препарати будуть доступні у лікарнях”, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що в рамках урядової програми “Доступні ліки” аптеки відпускають препарати пацієнтам безкоштовно або ж із незначною доплатою. Мова про всі ліки, що беруть участь у програмі.
Таким чином, аптеки кредитують державу. Далі, на підставі звітності про відпущені ліки, аптечним закладам відшкодовуються кошти один раз на місяць.
Як писав УНН, у програмі “Доступні ліки” беруть участь майже 8 тис. аптек по всій країні.
Народні депутати, тим часом, ініціювали законопроект, яким пропонують закрити сотні аптек.
Фахівці вже забили тривогу. Кажуть: у разі скорочення кількості аптечних закладів, відбудеться зниження рівня конкуренції на ринку, зростуть прибутки кожної окремої аптеки і також зросте вплив виробників ліків на аптечні установи. А у підсумку, все це призведе до зростання цін на ліки.