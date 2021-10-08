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Apple запретит приложения, в которых нельзя удалить аккаунт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. В Apple сообщили, что с 31 января 2022 года в онлайн-магазине App Store будут запрещены приложения, которые не позволяют своим пользователям удалять учетные записи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

Детали

Отмечают, что во всех приложениях в App Store пользователи должны иметь больший контроль над личными данными.

“Все программы, в которых можно создавать учетные записи, должны давать возможность пользователям их удалить. Это требование распространяется на все приложения с 31 января 2022 года”, — говорится в сообщении.

В Apple также посоветовали пользователям ознакомиться с правилами каждой программы и перечнем разрешений, которые она запрашивает.

“Мы советуем вам ознакомиться с любыми законами, которые могут потребовать от вас введение определенных типов данных, и убедиться, что ваше приложение четко объясняет, какие данные оно собирает, каким образом это делает, все виды их использования, политику сохранения/удаления и т.д.”, — добавили в компании.

Напомним

Американская компания Apple планирует установить на iPhone программное обеспечение, которое будет выявлять изображения жестокого обращения с детьми и порнографию.

Украинские Национальные Новости

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