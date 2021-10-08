Apple заборонить застосунки, в яких не можна видалити акаунт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Apple повідомили, що з 31 січня 2022 року в онлайн-магазині App Store будуть заборонені застосунки, які не дають змоги своїм користувачам видаляти облікові записи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.
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Зазначають, що в усіх застосунках в App Store користувачі мають мати більший контроль над особистими даними.
“Усі програми, в яких можна створювати облікові записи, мають давати змогу користувачам видалити свої акаунти в межах програми. Ця вимога поширюється на всі застосунки з 31 січня 2022 року”, — ідеться у повідомленні.
В Apple також порадили користувачам ознайомлюватися з правилами кожної програми та переліком дозволів, які вона вимагає.
“Ми радимо вам ознайомитися з будь-якими законами, які можуть вимагати від вас введення певних типів даних, і переконатися, що ваш застосунок чітко пояснює, які дані він збирає, у який спосіб це робить, усі види їхнього використання, політику збереження/видалення тощо”, — додали у компанії.
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