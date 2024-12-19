Apple Watch теряет лидерство на рынке носимых устройств - новые данные IDC

Впервые за долгое время Apple Watch потеряли позицию лидера на рынке носимых устройств. Хотя с выходом новой модели Series 10 смарт-часы Apple временно вернулись на первое место в третьем квартале 2024 года.

Об этом говорится в отчете Worldwide Wearables Quarterly Tracker от International Data Corporation (IDC), передает УНН.

Детали

Рынок носимых устройств, включая смарт-часы и браслеты, за первые три квартала 2024 года сократился на 1% по сравнению с предыдущим годом, с объемом поставок 139 миллионов единиц. Это произошло из-за насыщения рынка и усиления конкуренции, в частности в Индии и США. Китай, крупнейший рынок для таких устройств, продемонстрировал 20,1% роста, с объемом поставок 45,8 миллиона единиц.

Apple Watch больше не является лидером

Продукты с более разнообразными ценовыми сегментами заставили Apple пересмотреть свои стратегии. Хотя Apple все еще занимает первое место на рынке смарт-часов, компании нужно продолжать внедрять новые инновации, чтобы сохранить свое лидерство.

Huawei и Xiaomi приближаются к лидерству

Huawei, после запуска новых моделей, таких как GT5 и GT5 Pro, значительно укрепила свои позиции на рынке носимой электроники. В частности, в азиатском, латиноамериканском, средневосточном и африканском регионах компания продолжает стабильно расти благодаря стратегии локализации и усилению бренда на международной арене.

Xiaomi, в свою очередь, также продолжает активно развиваться на рынке носимых устройств. Ее новые продукты, такие как Xiaomi Band 9, а также улучшения в смарт-часах серии Xiaomi Watch S, принесли бренду значительный рост поставок. Это позволило Xiaomi укрепить свои позиции как в бюджетном, так и в среднем сегменте.

Samsung и BBK активно развивают рынок носимой электроники

Samsung в этом году продолжает развивать свою линейку смарт-часов и браслетов, а запуск новых моделей, таких как Galaxy Watch Ultra, позволил компании укрепить свою позицию на рынке премиум-продуктов. Кроме того, благодаря модели Galaxy Fit3 в категории спортивных браслетов компания расширила свое присутствие на рынке носимых устройств.

BBK, занимающаяся производством детских часов под брендом IMOO, занимает лидирующую позицию на китайском рынке. Компания активно развивает международную стратегию, расширяя свое присутствие в новых странах через сотрудничество с местными партнерами.

Напомним,

Компания Apple в среду начала интегрировать ChatGPT от OpenAI в свои устройства.