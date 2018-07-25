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Apple извинилась за проблему с новыми Macbook Pro

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Американская технологическая компания Apple извинилась перед пользователями, которые обнаружили, что из-за перегрева новый MacBook Pro с более мощным процессором не может работать на полную мощность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

В компании пояснили, что причиной проблемы стали недостатки в программном обеспечении. “После дополнительного тестирования с рабочими нагрузками мы выяснили, что в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения, который влияет на систему терморегулирования и может привести к снижению частоты работы процессора при нагрузках на новом MacBook Pro”, — говорится в сообщении.

Для решения проблемы компании пришлось выпустить новое обновление для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6. “Мы приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с неоптимальной работой системы”, — обратилась пресс-служба компании к покупателям новых девайсов. В компании пообещали, что после установки обновления ноутбуки будут выдавать заявленные показатели работы.

Напомним, обновленная линейка MacBook Pro была представлена компанией Apple 12 июля. Новые ноутбуки в версиях с 15-дюймовым и 13-дюймовым экраном были оснащены процессорами Intel восьмого поколения. На MacBook Pro 15 был установлен шестиядерный чип Core i9 с тактовой частотой 2,9–4,8 ГГц, а более миниатюрная версия с 13-дюймовым экраном комплектовалась четырехядерным Core i7 с частотой 2,7–4,5 ГГц. Согласно заявлениям Apple, MacBook Pro 15 с новым чипсетом должен быть на 70% мощнее своего предшественника, а MacBook Pro 13 — в два раза.

Однако уже через несколько дней выяснилось, что перегрев новых устройств приводит к тому, что они, наоборот, работают медленнее предыдущих моделей. Внимание на это обратил блогер Дэйв Ли, который опубликовал обзор на новый девайс в своем канале на YouTube. Для сравнения он провел тест нового ноутбука, предварительно поместив его в холодильник — через некоторое время аппарат начал работать заметно быстрее.

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