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Apple вибачилася за проблему з новими Macbook Pro

Apple вибачилася за проблему з новими Macbook Pro

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Американська технологічна компанія Apple вибачилася перед користувачами, які виявили, що через перегрів новий MacBook Pro з більш потужним процесором не може працювати на повну потужність. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

У компанії пояснили, що причиною проблеми стали недоліки у програмному забезпеченні. “Після додаткового тестування з робочими навантаженнями ми з’ясували, що в системі не вистачає цифрового ключа для системи охолодження, який впливає на систему терморегулювання і може привести до зниження частоти роботи процесора при навантаженнях на новому MacBook Pro”, — йдеться в повідомленні.

Для вирішення проблеми компанії довелося випустити нове оновлення для операційної системи macOS — High Sierra 10.13.6. “Ми приносимо вибачення всім клієнтам, що зіткнулися з неоптимальною роботою системи”, — звернулася прес-служба компанії до покупців нових девайсів. У компанії пообіцяли, що після установки оновлення ноутбуки будуть видавати заявлені показники роботи.

Нагадаємо, оновлена ​​лінійка MacBook Pro була представлена ​​компанією Apple 12 липня. Нові ноутбуки у версіях з 15-дюймовим і 13-дюймовим екраном були оснащені процесорами Intel восьмого покоління. На MacBook Pro 15 був встановлений шестиядерний чіп Core i9 з тактовою частотою 2,9-4,8 ГГц, а більш мініатюрна версія з 13-дюймовим екраном комплектувалася чотирьохядерним Core i7 з частотою 2,7-4,5 ГГц. Відповідно до заяв Apple, MacBook Pro 15 з новим чіпсетом повинен бути на 70% потужнішим за свого попередника, а MacBook Pro 13 — у два рази.

Однак уже через кілька днів з’ясувалося, що перегрів нових пристроїв призводить до того, що вони, навпаки, працюють повільніше попередніх моделей. Увага на це звернув блогер Дейв Лі, який опублікував огляд на новий девайс у своєму каналі на YouTube. Для порівняння він провів тест нового ноутбука, попередньо помістивши його в холодильник — через деякий час апарат почав працювати помітно швидше.

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