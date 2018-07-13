Apple представила новую линейку MacBook Pro повышенной производительности

По словам разработчиков, новые устройства ориентированы главным образом на профессионалов для работы в таких областях, как разработка приложений, дизайн, обработка и редактирование видео.

В новых ноутбуках установлены процессоры Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеи True Tone, до 32 ГБ оперативной памяти. В Apple особо подчеркнули, что обратили внимание на жалобы пользователей на залипание и выпадание кнопок клавиатуры: обновленная линейка получила новые, более тихие клавиатуры третьего поколения. При этом ​MacBook Pro 15 может быть оборудован выделенным графическим ускорителем Radeon Pro с 4 Гбайт памяти.

Ноутбуки снабжаются дисплеями TrueTone, изменяющий баланс белого в зависимости от типа освещения. Разрешение 13-дюймовой версии — 2560×1600 пикселей, экран 15-дюймовой версии имеет разрешение 2880×1800 пикселей.

Как заявил старший вице-президент компании по маркетингу Филип Шиллер, новое поколение ноутбуков MacBook Pro “является самым быстрым и самым мощным из тех, которые мы когда-либо производили”. Цена 13-дюймового ноутбука начинается от 1799 долларов, 15-дюймового — от 2399.

Как сообщал УНН, месяц назад Apple представила новую операционную систему с ускорением старых iPhone.