Apple представила новую линейку MacBook Pro повышенной производительности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Apple представила обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro, производительность которых по сравнению с предшественниками повысилась на 50-70%. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает УНН.
По словам разработчиков, новые устройства ориентированы главным образом на профессионалов для работы в таких областях, как разработка приложений, дизайн, обработка и редактирование видео.
В новых ноутбуках установлены процессоры Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеи True Tone, до 32 ГБ оперативной памяти. В Apple особо подчеркнули, что обратили внимание на жалобы пользователей на залипание и выпадание кнопок клавиатуры: обновленная линейка получила новые, более тихие клавиатуры третьего поколения. При этом MacBook Pro 15 может быть оборудован выделенным графическим ускорителем Radeon Pro с 4 Гбайт памяти.
Ноутбуки снабжаются дисплеями TrueTone, изменяющий баланс белого в зависимости от типа освещения. Разрешение 13-дюймовой версии — 2560×1600 пикселей, экран 15-дюймовой версии имеет разрешение 2880×1800 пикселей.
Как заявил старший вице-президент компании по маркетингу Филип Шиллер, новое поколение ноутбуков MacBook Pro “является самым быстрым и самым мощным из тех, которые мы когда-либо производили”. Цена 13-дюймового ноутбука начинается от 1799 долларов, 15-дюймового — от 2399.
Как сообщал УНН, месяц назад Apple представила новую операционную систему с ускорением старых iPhone.