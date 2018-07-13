Apple представила нову лінійку MacBook Pro підвищеної продуктивності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Apple представила оновлену лінійку ноутбуків MacBook Pro, продуктивність яких в порівнянні з попередниками підвищилася на 50-70%. Про це йдеться в прес-релізі компанії, інформує УНН.
За словами розробників, нові пристрої орієнтовані головним чином на професіоналів для роботи в таких областях, як розробка додатків, дизайн, обробка та редагування відео.
У нових ноутбуках встановлені процесори Intel восьмого покоління Core i5, i7 і i9 з чотирма і шістьма ядрами, дисплеї True Tone, до 32 ГБ оперативної пам’яті. В Apple особливо підкреслили, що звернули увагу на скарги користувачів на залипання і випадіння кнопок клавіатури: оновлена лінійка отримала нові, більш тихі клавіатури третього покоління. При цьому MacBook Pro 15 може бути обладнаний виділеним графічним прискорювачем Radeon Pro з 4 Гбайт пам’яті.
Ноутбуки забезпечуються дисплеями TrueTone, що змінює баланс білого в залежності від типу освітлення. Роздільна здатність 13-дюймової версії — 2560×1600 пікселів, екран 15-дюймової версії має роздільну здатність 2880×1800 пікселів.
Як заявив старший віце-президент компанії з маркетингу Філіп Шиллер, нове покоління ноутбуків MacBook Pro “є найшвидшим і найпотужнішим з тих, які ми коли-небудь робили”. Ціна 13-дюймового ноутбука починається від 1799 доларів, 15-дюймового — від 2399.
Як повідомляв УНН, місяць тому Apple представила нову операційну систему з прискоренням старих iPhone.