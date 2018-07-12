Апелляционный суд отказался назначать антимайдановцу "Топазу" более строгое наказание

Сегодня рассмотрели апелляционные жалобы на приговор первой инстанции и прокуратуры, и защиты осужденного.

"Апелляционный суд принял решение в удовлетворении обоих жалоб отказать и оставить в силе приговор первой инстанции - 8 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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На вопрос, будет ли подаваться кассация, в прокуратуре отметили, что соответствующее решение будет принято после изучения полного текста приговора.

Напомним, "Топаза" задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года "беглеца" задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога. Летом 2015 года Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

Напомним, суд приговорил Кромского к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.