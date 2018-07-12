Апеляційний суд відмовився призначати антимайданівцю "Топазу" більш суворе покарання
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 12 липня. УНН. Апеляційний суд Харківської області відмовився призначити Гнату Кромському, антимайданівцю "Топазу", більш суворе покарання, а саме 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна, передає кореспондент УНН.
Сьогодні розглянули апеляційні скарги на вирок першої інстанції і прокуратури, і захисту засудженого.
"Апеляційний суд прийняв рішення в задоволенні обох скарг відмовити і залишити в силі вирок першої інстанції - 8 років позбавлення волі", - повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
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На запитання, чи буде подаватись касація, у прокуратурі відзначили, що відповідне рішення буде прийнято після вивчення повного тексту вироку.
Нагадаємо, "Топаза" затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив. 25 квітня 2014 року "втікача" затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави. Улітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.
Нагадаємо, суд засудив Кромського до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.