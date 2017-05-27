Апелляционный суд Одесской обл. определил какой суд будет рассматривать дело "2 мая"

Такое решение было принято после того, как Киевский районный суд Одессы заявил, что не имеет возможности рассматривать дело с самого начала из-за нехватки судей. Отметим, что по “делу 2 мая” проходят 20 обвиняемых.

Активисты считают, что при рассмотрении дела могут возникнуть проблемы с присутствием всех участников дела на заседании. Это, в свою очередь, может затянуть судебный процесс на неопределенный срок.

Напомним, 6 июня истекает срок меры пресечения для пятерых обвиняемых, которые сейчас находятся в СИЗО.

Ранее, 25 мая, УНН сообщал, что коллегию судей для дальнейшего рассмотрения “части 2 мая” не могут определить в Одессе.