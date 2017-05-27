Апеляційний суд Одещини визначив який суд розглядатиму справу "2 травня"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 травня. УНН. Чорноморський районний суд Одеської обл. розглядатиме “справу 2 травня”. Таке рішення прийняла колегія суддів Апеляційного суду Одеської обл., повідомляє кореспондент УНН.
Таке рішення було прийнято після того, як Київський районний суд Одеси заявив, що не має змоги розглядати справу із самого початку через брак суддів. Зазначимо, що по “справі 2 травня” проходять 20 обвинувачених.
Активісти вважають, що під час розгляду справи можуть виникнути проблеми із присутністю всіх учасників справи на засіданні. Це, у свою чергу, може затягнути судовий процес на невизначений термін.
Нагадаємо, 6 червня закінчується термін запобіжного заходу для п’ятьох обвинувачених, що наразі перебувають у СІЗО.
Раніше, 25 травня, УНН повідомляв, що колегію суддів для подальшого розгляду “справи 2 травня” не можуть визначити в Одесі.