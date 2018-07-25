Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Савченко о нарушении ее прав
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, который отказался рассматривать жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко о нарушении прав заключенного, а именно презумпции невиновности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 23 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемой Савченко Н.В. - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.
В суде добавили, что защита Савченко оспаривала решение Печерского районного суда столицы, которым отказано в открытии производства по жалобе защитника о нарушении прав заключенного, а именно нарушении презумпции невиновности.
В комментарии УНН адвокат нардепа Александр Шадрин сообщил, что "это открывает двери защиты Савченко для обращения в Европейский суд по правам человека".
Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей без возможности внесения залога народному депутату Украины Надежде Савченко.