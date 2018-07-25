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Апеляційний суд не задовольнив скаргу Савченко щодо порушення її прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва, який відмовився розглядати скаргу захисту народного депутата Надії Савченко про порушення прав ув’язненого, а саме презумпції невинуватості. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.

“За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваної Савченко Н.В. , — без задоволення”, — зазначили у прес-службі.

У суді додали, що захист Савченко оскаржували ухвалу Печерського районного суду столиці, якою відмовлено у відкритті провадження за скаргою захисника щодо порушення прав ув’язненого, а саме порушення презумпції невинуватості.

У коментарі УНН адвокат нардепа Олександр Шадрін повідомив, що “це відкриває двері захисту Савченко для звернення до Європейського суду з прав людини”.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за “мрії не садять”.

13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави народного депутата України Надії Савченко.

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