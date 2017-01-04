Апелляционный суд Киева определил районные суды, в которых будут рассматривать дела экс-нардепов Крыма

Так, суды в отношении Цекова С.П., Иоффе А., Заиченко А.А., Шувайникова С.И., Фикса Е.З. и Гафарова Е.С. будут проходить в Деснянском районном суде города. Суд в отношении Бахарева К.М. состоится в Подольском районном суде. Рассмотрение дел Нахлупина В.Г. и Савченко С.Б. перенесено на 10.01.2017 года.

Также, 4.01.2017 года в 16.30 Апелляционный суд решит место рассмотрения дел Ильясова Р.И. и Клычникова В.М.

Напомним, прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которым инкриминируется государственная измена.