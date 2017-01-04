Апеляційний суд Києва визначив районні суди, в яких розглядатимуть справи екс-нардепів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Апеляційним судом міста Київ визначено районні суди, в яких розглядатимуться провадження щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яких обвинувачено у держзраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.
Так, суди стосовно Цекова С.П., Іоффе Г.А., Заїченка А.А., Шувайникова С.І., Фікса Є.З. та Гафарова Е.С. відбуватимуться у Деснянскьому районному суді міста Київ. Суд стосовно Бахарєва К.М. відбудеться у Подільскому районному суді. Розглядання справ Нахлупіна В.Г. та Савченко С.Б. перенесено на 10.01.2017 року.
Також, завтра 4.01.2017 року о 16.30 Апеляційний суд вирішить місце розгляду справ Ільясова Р.І. та Кличнікова В.М.
Нагадаємо, прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яким інкримінується державна зрада.