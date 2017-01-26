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Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения добровольца АТО Г.Церцвадзе

Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения добровольца АТО Г.Церцвадзе

Киев • УНН

 • 4402 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 февраля, передает корреспондент УНН.

"В суд не поступили материалы дела из суда первой инстанции", - сообщил судья.

После этого коллегия судей отложила рассмотрение жалобы на 11:00 3 февраля.

Стоит отметить, подозреваемый на заседание суда не доставлен, с ним установлена видеосвязь.

По окончании заседания, активисты, присутствующие на заседании, кричали "позор!" И исполнили гимн Украины.

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