Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги на запобіжний захід добровольця АТО Г.Церцвадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту добровольця АТО громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який оголошений Росією у міжнародний розшук за підозрою у навмисному вбивстві і замаху на вбивство в 2003 році в Сочі, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 3 лютого, передає кореспондент УНН.
“В суд не надійшли матеріали справи із суду першої інстанції”, — повідомив головуючий суддя.
Після цього колегія суддів відклала розгляд скарги на 11:00 3 лютого.
Варто зазначити, підозрюваний на засідання суду не доставлений, з ним встановлений відеозв’язок.
Після закінчення засідання, активісти, присутні на засіданні, кричали “ганьба!” і виконали гімн України.