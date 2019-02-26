Апартаменты или квартира: в чем отличия и преимущества различных типов недвижимости

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На рынке новостроек все чаще можно встретить предложение покупки апартаментов, но что представляют собой эти апартаменты — никто толком не объясняет. Об особенностях этого типа недвижимости пишет специализированный портал Domik.ua, сообщает УНН.

Что такое апартаменты в новостройках

Вопреки расхожему мнению о том, что апартаменты — это те же квартиры, только просторные и с дизайнерским ремонтом, этот вид недвижимости юридически относится к нежилой. Апартаменты предназначены для временного проживания, в них нельзя прописаться. Они могут располагаться в перестроенных зданиях, которые оформляются как недвижимость офисного, гостиничного или коммерческого назначения, либо в обычных жилых комплексах. Второй вариант предпочтительнее для инвестирования — все же удобнее жить или сдавать жилье в доме, где также расположены квартиры, а не только офисы.

Недостатки апартаментов

Инвестируя в апартаменты, следует учитывать, что эта недвижимость относится к нежилому фонду.

• невозможность прописки. Юридические апартаменты относятся к нежилой недвижимости, поэтому получить прописку или долговременную регистрацию по месту жительства в них нельзя. Поэтому при покупке апартаментов следует учесть все вытекающие отсюда обстоятельства: так, без прописки вы не получите места в детском саду или школе, расположенных в этом районе.

• коммунальные платежи как для нежилой недвижимости. Платить за пользование городскими коммуникациями придется по тарифам для нежилых помещений, которые в среднем на 15% выше тарифов для жилых площадей;

• невозможность оформить субсидию или льготу. Поскольку апартаменты не рассматриваются как жилое помещение, получить на них субсидию либо пользоваться льготой при оплате коммунальных платежей нельзя;

• нормы строительства жилья. При возведении объектов жилого типа застройщик должен придерживаться ряда норм, среди которых плотность застройки, уровень инсоляции и шумоизоляции в помещениях, наличие паркомест и прочее. Возводя апартаменты, все эти нормы можно не соблюдать. И если проблему с парковкой и шумоизоляцией еще можно решить самостоятельно, то на способность пропускать солнечный свет следует обратить отдельное внимание при покупке апартаментов. Если же апартаменты соседствуют с жилыми помещениями, проблем с инсоляцией не должно возникнуть;

• налог на недвижимость. Владелец апартаментов должен ежегодно оплачивать налог на недвижимость — 1% от минимальной зарплаты за квадратный метр;

• налог при продаже. И на жилую, и на нежилую недвижимость действует одинаковое налогообложение: 5% налога плюс 1,5% военного сбора. Но в случае жилого фонда эта схема работает, только если недвижимость в собственности менее трех лет, а в случае нежилого — всегда. То есть налог 6,5% вы заплатите в любом случае;

• судебные тяжбы. Если по каким-то причинам (долги по кредитам или оплате ЖКУ) суд накладывает арест на жилую недвижимость, и она оказывается единственным жильем ответчика, то выселить из квартиры его не могут. Другое дело с апартаментами, которые не считаются жильем. Если наложено взыскание долга посредством реализации недвижимости, то суд имеет право выселить вас и выставить апартаменты на торги.

Преимущества апартаментов

Явных причин для того, чтобы инвестировать в апартаменты, — восемь.

• выгодная стоимость. Это главный плюс апартаментов — разница в цене между ними и квартирой составляет около 10-20% в пользу апартаментов. Если добавить к демократичной цене небольшую их площадь, то получится, что за 450-500 тыс. грн можно приобрести недвижимость в центре Киева. Для сравнения: в среднем 400-450 тыс. грн стоит квартира 35 кв. м в Броварах;

• многоцелевое назначение. Купив квартиру, вы можете либо жить в ней, либо в сдать в аренду. Так, в них можно временно жить, приезжая в другой город в командировку или на отдых с семьей. Их можно сдавать в аренду как жилое либо коммерческое помещение. В них можно жить, а в свое отсутствие сдавать в аренду. И, наконец, апартаменты можно продать, даже если в данный момент там живут арендаторы;

• месторасположение. В силу своего функционального назначения апартаменты обычно размещаются либо в деловом центре города, либо в рекреационных зонах — то есть в местах, где не всем по карману приобрести квартиру. Первый вариант поможет сэкономить время на дорогу и избежать пробок, второй — проводить отпуск или уикенды в собственном жилье в зоне отдыха. Оба варианта станут отличным объектом для сдачи в аренду. Кроме того, застройщики апарт-комплексов, повышая инвестиционную привлекательность проекта, предлагают владельцам эксклюзивные услуги: например, членство в закрытом загородном клубе;

• окупаемость инвестиций. Вложение средств в апартаменты окупится быстро: изначально их цена ниже стоимости квартиры, плюс доход от сдачи в аренду. Также следует учесть, что апартаменты можно сдавать как под жилье, так и для коммерческих целей — это снижает риск возможных простоев недвижимости;

• закрытая экосистема. В жилых комплексах застройщики обязаны часть жилых помещений отдавать под муниципальное жилье. Это правило не касается нежилого фонда — так, вашими соседями будут люди одного с вами социального статуса и жизненных приоритетов;

• привлекательная инвестиция. В первую очередь апартаменты — это выгодная инвестиция. Апартаменты можно сдавать в краткосрочную или в долгосрочную аренду. Если нет желания заниматься поиском арендаторов и обслуживанием жилья, можно заключить договор с сервисной компанией, которая возьмет все заботы на себя;

• офис + жилье. Статус коммерческой недвижимости разрешает зарегистрировать в апартаментах юридический адрес. А грамотное зонирование помещения позволит обустроить рядом кабинет или спальню — для тех, кто не спешит уходить с работы домой;

• из коммерческой — в жилую. Если от инвестиции в апартаменты вас останавливает только то, что это все же нежилая недвижимость, вспомните, как было со смарт-квартирами. Еще два года назад нужно было потрудиться, чтобы перевести “смарты” в жилой фонд, а сегодня они уже официально считаются таковым. Вполне возможно, что застройщики пролоббируют и апартаменты, переведя их в жилой фонд со всеми вытекающими — местами в детских садах, школах и возможностью прописки.

Примеры апартаментов в Киеве

ЖК Mirax от “Киевгорстроя”

Краткое описание: жилой комплекс Mirax возводится в историческом центре Киева — на стыке Подольского и Шевченковского района. Новостройка будет состоять из четырех многоэтажных домов, соединенных между собой 8-этажными “вставками”. Архитектурными особенностями комплекса станут балконы со стеклянным ограждением и построенные каскадом верхние этажи, визуально облегчающие фасад. На первых этажах комплекса разместятся коммерческие объекты. Территория будет закрытой, на ней построят пятиуровневый паркинг для жильцом дома с зарядками для электрокаров.

Апартаменты будут расположены в первом доме (с 3-го по 12-й этаж) и в восьмиэтажной секции (с 1-го по 8-й этаж). В продаже были представлены варианты от 19 до 42 кв. м. На данный момент к покупке доступны только апартаменты 42 кв. м. Поскольку все апартаменты будут соседствовать на этаже с жилыми помещениями, застройщик отделит их и обустроит отдельный вход.

Локация: Шевченковский район, ул. Глубочицкая, 43; до станции метро “Контрактовая площадь” — 10 минут на общественном транспорте.

Кто строит/класс жилья: “Киевгорстрой” /“бизнес”.

Количество домов, паркингов: 7 домов высотой 8, 11-13, 19-20, 23 и 28 этажей; наземный пятиуровневый паркинг.

Технические характеристики: монолитно-каркасная технология строительства; стены — керамоблок с утеплением базальтовой ватой; отопление — центральное; высота потолков — 2,9-3,9 м.

Территория: 3 га; закрытая от автомобилей и посторонних.

“Изюминки”: поквартирная установка счетчиков, бесшумные лифты, “двор без автомобилей”, пятиуровневый паркинг с зарядками для электрокаров, двухуровневый внутренний двор, собственная торговая инфраструктура на территории комплекса, кладовые для хранения вещей.

Цена за квадратный метр/срок сдачи: апартаменты — от 22 623 грн кв. м. Введение в эксплуатацию 1-го и 2-го домов — IV квартал 2019 года, 3-го и 4-го домов — IV квартал 2020 года.

Программа лояльности:

• рассрочка с первым взносом от 50% и равными ежемесячными платежами до окончания строительства. Сумма остатка не фиксируется;

• ипотечное кредитование от банков-партнеров “Глобус”, “Укргазбанк” и “Кристалбанк”. Срок кредитования — от года до 20-ти. Подробнее об условиях ипотеки можно узнать в отделе продаж “Киевгорстроя” либо на сайтах банков.

Апарт-комплекс в Пуще-Водице от “Киевгорстроя”

Краткое описание: апарт-комплекс разместится на Пятой линии Пущи-Водицы, между улицами Лесная и Квитки Цисык. Это рекреационная территория — в 150 м расположена лесопарковая зона на 30 тыс. га. Площадь апартаментов варьирует от 30 до 76 кв. м, в каждых апартаментах — открытые лоджии. Во внутреннем дворе, закрытом от машин, обустроят детскую и спортивную площадки, прогулочные аллеи и зеленые зоны. Тут можно не только отдыхать, но и комфортно жить — от апарт-комплекса не более десяти минут ходьбы до общеобразовательной школы № 104, продовольственных магазинов, санатория “Славутич” и муниципального пляжа Горащихи.

Локация: Оболонский район, Пуща-Водица, ул. Квитки Цисык, 34, 36; до станции метро “Академгородок” — 15 минут на автомобиле.

Кто строит: “Киевгорстрой”.

Количество домов, паркингов: 7 пятиэтажных домов, гостевой паркинг.

Технические характеристики: монолитно-каркасная технология строительства; стены — пенобетон с утеплением базальтовой ватой; отопление автономное; высота потолков — 2,7 м.

Территория: 0,68 га; закрытая от автомобилей.

“Изюминки”: расположение в рекреационной зоне, малоэтажность застройки, 4-7 апартаментов на этаже, хороший выбор планировок, “двор без машин”, развитая социально-бытовая инфраструктура.

Цена за квадратный метр/срок сдачи: от 18 630 грн. Введение в эксплуатацию запланировано на IV квартал 2020 года.

Программа лояльности:

• рассрочка с первым взносом от 50% и равными ежемесячными платежами до окончания строительства. Сумма остатка не фиксируется;

• ипотечное кредитование от банков-партнеров “Глобус”, “Укргазбанк” и “Кристалбанк”. Срок кредитования — от года до 20-ти.

Выводы

• апартаменты — новая категория недвижимости на украинском рынке, у которой есть все шансы завоевать популярность среди инвесторов. Пример ЖК Mirax, в котором продана большая часть апартаментов, говорит о том, что на данный вид недвижимости есть устойчивый спрос;

• приобретать апартаменты стоит тем, кто планирует сдавать их в аренду, использовать для временного проживания или передавать детям в качестве первого жилья. Если у вас есть определенная сумма денег, которой не хватает на покупку квартиры в центре города, и вам нужно временное жилье либо источник дохода, апартаменты — ваш вариант;

• если зарегистрироваться по месту проживания — ваша приоритетная задача, то апартаментам стоит предпочесть квартиру. Даже если со временем апартаментам предоставят жилой статус, то этот процесс все равно займет некоторое время;

• определяясь с тем, куда вложить средства, разумнее выбирать не между квартирой или апартаментами, а между жилыми комплексами. Стоимость квадратного метра, технические характеристики дома, его месторасположение и срок введения в эксплуатацию должны стать определяющими при принятии решения.