Аппаратная база реестра е-деклараций дооснащена для увеличения одновременных сессий - НАПК

Отмечается, что работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, обеспечивает ГП "Украинские специальные системы".

"Повторно сообщаем о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заблаговременно приняло меры по дооснащению аппаратной базы Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, позволяет увеличить количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы до 50 - 70 тысяч", - говорится в сообщении.

При этом в НАПК подчеркнули, что дооснащение аппаратной базы Реестра выполнена в соответствии с техническими требованиями, предоставленных администратором системы - ГП "Украинские специальные системы".

"В частности был увеличен объем оперативной памяти и расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование и проведения реконфигурации оборудования", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Единый реестр электронных деклараций перестал работать .

Как сообщал УНН, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

В Назка предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра е-деклараций .