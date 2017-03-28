Апаратна база реєстру е-декларацій дооснащена для збільшення одночасних сесій - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції завчасно вжило заходів з дооснащення апаратної бази Реєстру декларацій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
Зазначається, що роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечує ДП “Українські спеціальні системи”.
“Повторно повідомляємо про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції завчасно вжило заходів з дооснащення апаратної бази Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що дозволяє збільшити кількість одночасних сесій у пікових режимах роботи системи до 50 — 70 тисяч”, — йдеться у повідомленні.
При цьому у НАЗК підкреслили, що дооснащення апаратної бази Реєстру виконано відповідно до технічних вимог, наданих адміністратором системи — ДП “Українські спеціальні системи”.
“Зокрема було збільшено обсяг оперативної пам’яті й розширено обсяг дискового простору серверного обладнання, встановлено додаткове мережеве обладнання та проведено реконфігурацію обладнання”, — додали у прес-службі.
Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Єдиний реєстр електронних декларацій перестав працювати.
Як повідомляв УНН, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.