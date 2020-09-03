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Антитела к COVID-19 могут сохраняться не менее 4 месяцев - исследование

Киев • УНН

 • 15898 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Антитела к COVID-19 в организме человека могут сохраняться на протяжении не менее 4 месяцев. К такому выводу пришли исландские ученые, передает УНН со ссылкой на медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

Антитела к COVID-19 могут сохраняться не менее 4 месяцев - исследование

Для проведения исследования, ученые отобрали более чем 30 000 проб крови.

Образцы были получены от трех групп людей:
• пациенты с подтвержденными случаями заражения COVID-19;
• люди, которые подвергались воздействию вируса, но не обязательно были инфицированы;
• люди, которые не подвергались воздействию вируса.

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Исследователи сосредоточили свое внимание на небольшой группе из 487 человек, которые прошли более одного теста на антитела, что позволило проанализировать, остаются ли уровни антител стабильными или уменьшаются с течением времени.

Обнаружилось, что в этой группе уровень антител увеличился в первые два месяца после постановки диагноза и оставался стабильным в течение следующих двух месяцев.

Кроме того, основатель исландской биотехнологической компании deCODE genetics доктор Кари Стефанссон, констатировал, что исследование обнаружило антитела у значительного числа людей, которые не имели симптомов и никогда не тестировались на COVID-19.

При этом, ученые пришли к выводу, что не у всех людей появлялись антитела после заражения. Предполагается, что это связанно с более слабым иммунитетом у некоторых пациентов.

Исследователи отметили еще несколько интересных тенденций. Уровни антител были выше у пожилых пациентов и у пациентов с тяжелыми формами заболевания. У женщин же был более низкий уровень антител по сравнению с мужчинами, а у курильщиков уровень антител был ниже, чем у некурящих.

В целом, данные показывают, что уровни антител остаются стабильными в течение как минимум четырех месяцев. При этом ученные пока так и не смогли ответить на вопрос, как могут повести себя эти антитела при возможном повторном заражении человека вирусом.

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