Антитела к COVID-19 могут сохраняться не менее 4 месяцев - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Антитела к COVID-19 в организме человека могут сохраняться на протяжении не менее 4 месяцев. К такому выводу пришли исландские ученые, передает УНН со ссылкой на медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
Для проведения исследования, ученые отобрали более чем 30 000 проб крови.
Образцы были получены от трех групп людей:
• пациенты с подтвержденными случаями заражения COVID-19;
• люди, которые подвергались воздействию вируса, но не обязательно были инфицированы;
• люди, которые не подвергались воздействию вируса.
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Исследователи сосредоточили свое внимание на небольшой группе из 487 человек, которые прошли более одного теста на антитела, что позволило проанализировать, остаются ли уровни антител стабильными или уменьшаются с течением времени.
Обнаружилось, что в этой группе уровень антител увеличился в первые два месяца после постановки диагноза и оставался стабильным в течение следующих двух месяцев.
Кроме того, основатель исландской биотехнологической компании deCODE genetics доктор Кари Стефанссон, констатировал, что исследование обнаружило антитела у значительного числа людей, которые не имели симптомов и никогда не тестировались на COVID-19.
При этом, ученые пришли к выводу, что не у всех людей появлялись антитела после заражения. Предполагается, что это связанно с более слабым иммунитетом у некоторых пациентов.
Исследователи отметили еще несколько интересных тенденций. Уровни антител были выше у пожилых пациентов и у пациентов с тяжелыми формами заболевания. У женщин же был более низкий уровень антител по сравнению с мужчинами, а у курильщиков уровень антител был ниже, чем у некурящих.
В целом, данные показывают, что уровни антител остаются стабильными в течение как минимум четырех месяцев. При этом ученные пока так и не смогли ответить на вопрос, как могут повести себя эти антитела при возможном повторном заражении человека вирусом.