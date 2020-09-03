Антитіла до COVID-19 можуть зберігатися не менше 4 місяців - дослідження

Для проведення дослідження, вчені відібрали понад 30 000 проб крові.

Зразки були отримані від трьох груп людей:

• пацієнти з підтвердженими випадками зараження COVID-19;

• люди, які піддавалися впливу вірусу, але не обов'язково були інфіковані;

• люди, які не піддавалися впливу вірусу.

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Дослідники зосередили свою увагу на невеликій групі з 487 осіб, які пройшли більше одного тесту на антитіла, що дозволило проаналізувати, чи залишаються рівні антитіл стабільними або зменшуються з часом.

Виявилося, що в цій групі рівень антитіл збільшився в перші два місяці після постановки діагнозу і залишався стабільним протягом наступних двох місяців.

Крім того, засновник ісландської біотехнологічної компанії deCODE genetics доктор Карі Стефанссон, констатував, що дослідження виявило антитіла у значної кількості людей, які не мали симптомів і ніколи не тестувалися на COVID-19.

При цьому, вчені прийшли до висновку, що не у всіх людей з'являлися антитіла після зараження. Передбачається, що це пов'язано з більш слабким імунітетом у деяких пацієнтів.

Дослідники відзначили ще кілька цікавих тенденцій. Рівні антитіл були вище у літніх пацієнтів і у пацієнтів з важкими формами захворювання. У жінок же був нижчий рівень антитіл в порівнянні з чоловіками, а у курців рівень антитіл був нижче, ніж у тих, хто не курить.

В цілому, дані показують, що рівень антитіл залишається стабільними протягом, як мінімум, чотирьох місяців. При цьому вчені поки так і не змогли відповісти на питання, як можуть повести себе ці антитіла при можливому повторному зараженні людини вірусом.