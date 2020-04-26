Антирекорд: сборная Украины получила новое место в международном хоккейном рейтинге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт IIHF.
Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-ю строчку. Это худший рейтинг нашей национальной команды с 2003 года, когда начал считаться рейтинг IIHF.
Украинская команда на 15 баллов опережает Эстонию и на 65 зачетных пунктов уступает Румынии.
Заметим, что в топ-10 не произошло никаких изменений:
1 - Канада
2 - Россия
3 - Финляндия
4 - Швеция
5 - Чехия
6 - США
7 - Германия
8 - Швейцария
9 - Словакия
10 - Латвия.
Напомним, УХЛ объявила даты обновления плей-офф турнира.