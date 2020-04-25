УХЛ оголосила дати поновлення плей-офф турніру

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чемпіонат Української хокейної ліги сезону 2019-20 продовжиться восени цього року. Про це інформує прес-служба ліги, передає УНН.

Матчі 1/4 фіналу плей-офф відбулися без глядачів — учасниками півфіналу стали “Кременчук”, “Донбас”, “Дніпро” і “Білий Барс”.

Спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-офф, які будуть зіграні до 4 перемог. Відповідно до регламенту, 3, 4 і 6 матчі будуть зіграні на полі команди з більш низьким номером посіву:

• “Кременчук” (1) — “Білий Барс” (4): 1, 2, 5, 6 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня.

• “Донбас” (2) — “Дніпро” (3): 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.

Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.

Варто відзначити, що виходячи з цього, фінал чемпіонату УХЛ сезону 2019/20 пройде 16-17, 20-21 вересня, а в разі необхідності матчі так само відбудуться 23, 25 і 27 вересня. У разі, якщо півфінальні серії завершаться після 4-6 матчів, фінальна серія буде розпочата раніше.

Додамо також, матч-відкриття ювілейного, п’ятого сезону Української хокейної ліги, буде зіграний 30 вересня.

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