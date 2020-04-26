Антирекорд: збірна України отримала нове місце в міжнародному хокейному рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міжнародна федерація хокею (IIHF) оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт IIHF.
Збірна України втратила одну позицію і тепер займає 26-й рядок. Це найгірший рейтинг нашої національної команди з 2003 року, коли почав вважатися рейтинг IIHF.
Українська команда на 15 балів випереджає Естонію і на 65 залікових пунктів поступається Румунії.
Зауважимо, що в топ-10 не відбулося жодної зміни:
1 — Канада
2 — Росія
3 — Фінляндія
4 — Швеція
5 — Чехія
6 — США
7 — Німеччина
8 — Швейцарія
9 — Словаччина
10 — Латвія.
Нагадаємо, УХЛ оголосила дати поновлення плей-офф турніру.