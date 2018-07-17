Антимонопольщики поделились подробностями проверки киевских гостиниц

“Во время мониторинга рынка предоставления гостиничных услуг в г. Киеве, сотрудники отделения обнаружили, что некоторые участники рынка повышали цены на проживание в гостиницах на период с 25 по 27 мая 2018 года. Для проведения всестороннего и объективного исследования отделение опросило всех субъектов хозяйствования, которые предоставляют гостиничные услуги в Киеве”, — рассказали в территориальном отделении АМКУ.

Отмечается, что по предварительным данным, полученным в ходе мониторинга цен на гостиничные услуги, благодаря рыночным механизмам, а также, вероятно, благодаря быстрой реакции отделения произошло значительное снижение ранее повышенных цен на проживание на этот период и последующее возвращение их к прежнему уровню.

Сейчас проверка продолжается.

Как уточнили антимонопольщики, нарушителям за сговор грозит штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Напомним, 8 мая Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины решило разобраться с ситуацией поднятием цен в отелях на период проведения финала Лиги Чемпионов.