Антимонопольники поділились подробицями перевірки київських готелів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Перевірка київських готелів на предмет змови та підвищення цін на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 триває. Порушникам загрожує штраф у розмірі до 10% доходу за останній звітний рік. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Київському обласному територіальному відділені АМКУ, яке і займається згаданою перевіркою.
“Під час моніторингу ринку надання готельних послуг у м. Києві, працівники відділення виявили, що деякі учасники ринку підвищували ціни на проживання у готелях на період з 25 по 27 травня 2018 року. Для проведення всебічного та об’єктивного дослідження відділення опитало всіх суб’єктів господарювання, які надають готельні послуги у Києві”, — розповіли у територіальному відділенні АМКУ.
Зазначається, що за попередніми даними, отриманими під час моніторингу цін на готельні послуги, завдяки ринковим механізмам, а також, вірогідно, завдяки швидкій реакції відділення відбулось значне зниження раніше підвищених цін на проживання на цей період та подальше повернення їх до попереднього рівня.
Наразі дослідження триває.
Як уточнили антимонопольники, порушникам за змову загрожує штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
Нагадаємо, 8 травня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України вирішило розібратися з ситуацією підняттям цін в готелях на період проведення фіналу Ліги Чемпіонів.