Аноним "заминировал" суд в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Аноним сообщил полиции о заминировании Киевского районного суда города Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Сегодня в 11:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Киевского районного суда г. Одессы, расположено на ул. Варненской, заминировано", - говорится в сообщении.
На обследование суда и прилегающей к нему территории выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, патрульные, работники взрывотехнического управления и службы по чрезвычайным ситуациям.
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Во время проверки здания суда и прилегающей территории взрывных веществ и предметов не нашли.
"Взрывных устройств и веществ обнаружено не было. С учреждения были эвакуированы 160 человек. Сейчас работа суда восстановлена", - сообщили в полиции.
Напомним, в Киеве неизвестный "заминировал" психбольницу.