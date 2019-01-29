Анонім "замінував" суд в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Анонім повідомив поліції про замінування Київського районного суду міста Одеси. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Сьогодні об 11:00 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля Київського районного суду м. Одеси, розташована на вул. Варненській, замінована", - йдеться в повідомленні.
На обстеження суду та прилеглої до нього території виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, патрульні, працівники вибухотехнічного управління та служби з надзвичайних ситуацій.
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Під час перевірки будівлі суду та прилеглої території вибухових речовин та предметів не знайшли.
"Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. З установи було евакуйовано 160 осіб. Наразі роботу суду поновлено", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Києві невідомий "замінував" психіатричну лікарню.