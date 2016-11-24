Аноним "заминировал" школу в Николаеве

Около 15:35 ч. 24 ноября в Корабельный отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что заминирована общеобразовательная школа.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и бригада скорой медицинской помощи.

"Учебное заведение и прилегающая к нему территория были тщательно проверены, взрывное устройство обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Проводится проверка, устанавливается лицо, предоставившее ложное сообщение.