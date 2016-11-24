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Аноним "заминировал" школу в Николаеве

Киев • УНН

 • 6801 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правоохранители разыскивают человека, который сообщил о заминировании школы в Николаеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Аноним "заминировал" школу в Николаеве

Около 15:35 ч. 24 ноября в Корабельный отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что заминирована общеобразовательная школа.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и бригада скорой медицинской помощи.

"Учебное заведение и прилегающая к нему территория были тщательно проверены, взрывное устройство обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Проводится проверка, устанавливается лицо, предоставившее ложное сообщение.

Украинские Национальные Новости

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