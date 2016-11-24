Анонім "замінував" школу в Миколаєві

Близько 15:35 год. 24 листопада до Корабельного відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано загальноосвітню школу.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та бригада швидкої медичної допомоги.

“Навчальний заклад та прилегла до нього територія були ретельно перевірені, вибухового пристрою знайдено не було”, — повідомили у прес-службі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Проводиться перевірка, встановлюється особа, що надала неправдиве повідомлення.