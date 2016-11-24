Анонім "замінував" школу в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Правоохоронці розшукують особу, яка повідомила про замінування школи в Миколаєві. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.
Близько 15:35 год. 24 листопада до Корабельного відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано загальноосвітню школу.
За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та бригада швидкої медичної допомоги.
“Навчальний заклад та прилегла до нього територія були ретельно перевірені, вибухового пристрою знайдено не було”, — повідомили у прес-службі.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.
Проводиться перевірка, встановлюється особа, що надала неправдиве повідомлення.