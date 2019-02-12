Английские арбитры получили назначение на матч "Шахтер" - "Айнтрахт"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Определился состав судейской бригады, которая будет работать на матче 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” — “Айнтрахт” (Германия), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В бригаду вошли исключительно представители Англии. Главный арбитр поединка — Энтони Тейлор. Ассистировать ему будут Гари Бесуик и Адам Нанн. Роль дополнительных ассистентов выполнят Стюарт Аттвелл и Мартин Аткинсон. Обязанности четвертого рефери исполнит Константин Хатцидакис.
Отметим, что 40-летний Тейлор обслуживает матчи АПЛ с 2010-го года. Арбитром ФИФА стал с 2013-го года.
Добавим, что встреча команд пройдет на ОСК “Металлист” 14 февраля в 22:00.