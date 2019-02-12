Англійські арбітри отримали призначення на матч "Шахтар" – "Айнтрахт"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Визначився склад суддівської бригади, яка працюватиме на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” — “Айнтрахт” (Німеччина), інформує УНН з посиланням на прес-службу УЄФА.
До бригади увійшли виключно представники Англії. Головний арбітр поєдинку — Ентоні Тейлор. Асистувати йому будуть Гарі Бесуік і Адам Нанн. Роль додаткових асистентів виконають Стюарт Аттвелл і Мартін Аткінсон. Обов’язки четвертого рефері виконає Константин Хатцідакіс.
Зазначимо, що 40-річний Тейлор обслуговує матчі АПЛ з 2010-го року. Арбітром ФІФА став з 2013-го року.
Додамо, що зустріч команд пройде на ОСК “Металіст” 14-го лютого о 22:00.