Английская бригада арбитров получила назначение на матч "Шахтер" - "Базель"

Главным рефери станет 35-летний Майкл Оливер, который является арбитром ФИФА с 2012 года. Помогать ему будут другие англичане — Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Видеопомощник — Крейг Поусон. Четвертый судья — шотландец Уильям Коллам.

Примечательно, что ранее Оливер не работал на международных матчах с участием “горняков”. Однако в 2014-м году англичанин обслуживал встречу “Динамо” в групповом раунде Лиги Европы против бухарестского “Стяуа” (2:0).

Добавим, игра вышеперечисленных команд пройдет 11 августа в 22:00.