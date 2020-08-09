Англійська бригада арбітрів отримала призначення на матч "Шахтар" – "Базель"

Головним рефері стане 35-річний Майкл Олівер, який є арбітром ФІФА з 2012 року. Допомагатимуть йому інші англійці — Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Відеопомічник — Крейг Поусон. Четвертий суддя — шотландець Вільям Коллам.

Примітно, що раніше Олівер не працював на міжнародних матчах за участю “гірників”. Проте у 2014-му році англієць обслуговував зустріч “Динамо” в груповому раунді Ліги Європи проти бухарестського “Стяуа” (2:0).

Додамо, гра вищеперерахованих команд пройде 11 серпня о 22:00.