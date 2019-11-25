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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16377 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104308 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146727 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147511 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140269 просмотра

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Ангар с техникой горел в Днепропетровской области

Ангар с техникой горел в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 11189 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ангар с грузовиками и комбайном горел в поселке в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в области.

Сообщение о пожаре в ангаре с техникой в поселке Петропавловка по улице Мира спасатели получили 25-го ноября в 1:21.

На месте спасатели установили, что пожар возник внутри ангара, расположенного на территории сельского фермерского хозяйства.

Огнем поврежден моторный отсек, кабина и колеса грузового автомобиля "КамАЗ" на общей площади 15 кв. м. Также, поврежден моторный отсек, кабина и техническое оборудование комбайна John Deere-660 на площади 12 кв. м и повреждено переднее колесо грузового автомобиля "МАЗ" на площади 1 кв. м. Общая площадь пожара - 28 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

В 1:36 огонь локализован и в 2:21 ликвидирован.

Напомним, в Киеве произошел пожар в складском ангаре.

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