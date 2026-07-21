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Financial Times

Андрей Ткачев временно будет исполнять обязанности главы КГВА

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Обязанности главы Киевской городской военной администрации временно возложены на Андрея Ткачева. Соответствующее распоряжение датировано 16 июля.

Андрей Ткачев временно будет исполнять обязанности главы КГВА

Обязанности главы Киевской городской военной администрации временно будет исполнять Андрей Ткачев. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале Киева, передает УНН.

Детали 

Распоряжение о временном исполнении обязанностей начальника Киевской городской военной администрации датировано 16 июля. Подписал документ сам Андрей Ткачев.

Ранее Ткачев занимал должность первого заместителя главы КГВА.

Справка

По информации СМИ, ранее Андрей Ткачев работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля. В 2015-2021 годах он занимался реформой полиции, а в 2022 году добровольно присоединился к Силам обороны.

Зеленский уволил Ткаченко с должности главы Киевской МВА16.07.26, 21:12 • 7121 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаКиев
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Киев