Андрей Ткачев временно будет исполнять обязанности главы КГВА

Обязанности главы Киевской городской военной администрации временно будет исполнять Андрей Ткачев. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале Киева, передает УНН.

Детали

Распоряжение о временном исполнении обязанностей начальника Киевской городской военной администрации датировано 16 июля. Подписал документ сам Андрей Ткачев.

Ранее Ткачев занимал должность первого заместителя главы КГВА.

Справка

По информации СМИ, ранее Андрей Ткачев работал в Государственной службе по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля. В 2015-2021 годах он занимался реформой полиции, а в 2022 году добровольно присоединился к Силам обороны.

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