Аналитики рассказали, какие квартиры больше всего интересуют киевлян для покупки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Наибольшим спросом на первичном рынке столицы пользуются однокомнатные квартиры средней ценовой категории. Об этом свидетельствует аналитический обзор рынка первичной недвижимости столицы в октябре опубликованный порталом Address.ua, пишет УНН.
По оценкам аналитиков, в октябре наивысшим спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне 50 - 70 тыс. дол., с долей запросов 45%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 тыс. дол. с долей 27%. Спрос на жилье с ценой от 70 тыс. дол. оставался крайне низким и составил 2% запросов к базе данных портала.
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Спрос на однокомнатные квартиры в октябре 2018 г. был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 43%.
Тогда как двухкомнатными квартирами интересовались 38% тех, кто искал жилье, трехкомнатными квартирами в прошлом месяце интересовались 18% пользователей, ищущих недвижимость для покупки. При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в диапазоне от 50 до 80 кв. м, доля таких запросов к порталу составляет 37% от общего количества. 29% интересуются квартирами 35-50 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв. м составил 18%.
Напомним, с начала 2018 года в Украине выросла средняя площадь сдаваемой в эксплуатацию квартиры: в текущем году средняя площадь квартиры составляла 87,5 кв. м, а в 2017 году - 78,6 кв. м. Это, а также оценка девелоперов относительно того, какие квартиры наиболее затребованы на рынке, свидетельствует о том, что снижается спрос на так называемые смарт-квартиры.
Как сообщал УНН, не все застройщики проектировали в возводимых домах квартиры с критически маленькой площадью.
Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" не предлагает квартиры площадью 18-20 кв. м. В компании напоминают, что такая маленькая площадь является нарушением санитарных норм. В "Киевгорстрое" считают оптимальной площадью для однокомнатной квартиры для комфортного проживания не менее 35 квадратных метров, а двухкомнатной - около 60 кв. м, что соответствует существующему на рынке спросу.