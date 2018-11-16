Аналітики розповіли, які квартири найбільше цікавлять киян для покупки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Найбільшим попитом на первинному ринку столиці користуються однокімнатні квартири середньої цінової категорії. Про це свідчить аналітичний огляд ринку первинної нерухомості столиці в жовтні, опублікований порталом Address.ua, пише УНН.
За оцінками аналітиків, в жовтні найвищим попитом користувалися квартири в ціновому діапазоні 50 - 70 тис. дол., з часткою запитів 45%. На другому місці знаходилося житло в діапазоні до 30 тис. дол. з часткою 27%. Попит на житло з ціною від 70 тис. дол. залишався вкрай низьким і становив 2% запитів до бази даних порталу.
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Попит на однокімнатні квартири в жовтні 2018 року був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і становив 43%.
Тоді як двокімнатними квартирами цікавилися 38% тих, хто шукав житло, трикімнатними квартирами в минулому місяці цікавилися 18% користувачів, які шукають нерухомість для покупки. При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в діапазоні від 50 до 80 кв. м, частка таких запитів до порталу становить 37% від загальної кількості. 29% цікавляться квартирами 35-50 кв. м. Відсоток запитів на квартири площею до 35 кв. м склав 18%.
Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні зросла середня площа квартири, що здається в експлуатацію квартири: в поточному році середня площа квартири становила 87,5 кв. м, а в 2017 році - 78,6 кв. м. Це, а також оцінка девелоперів щодо того, які квартири найбільш затребувані на ринку, свідчить про те, що знижується попит на так звані смарт-квартири.
Як повідомляв УНН, в повному обсязі забудовники проектували в споруджуваних будинках квартири з критично маленькою площею.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" не пропонує квартири площею 18-20 кв. м. У компанії нагадують, що така маленька площа є порушенням санітарних норм. В "Київміськбуді" вважають оптимальною площею для однокімнатної квартири для комфортного проживання не менше 35 квадратних метрів, а двокімнатної - близько 60 кв. м, що відповідає існуючому на ринку попиту.