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“Киевгорстрой”: обзор компании и новостроек на правом берегу Киева

“Киевгорстрой”: обзор компании и новостроек на правом берегу Киева

Киев  •  УНН

 • 35922 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Портал Domik.ua подготовил обзор проектов компании “Киевгорстрой”, расположенных на правом берегу Киева, передает УНН.

Краткая история компании

В 1955 году при Киевском горисполкоме с целью увеличения объемов жилого и гражданского строительства было создано предприятие “Главкиевгорстрой”. Впоследствии на его базе организована холдинговая компания “Киевгорстрой”. Свой первый пятиэтажный панельный дом застройщик возвел в 1958 году на бульваре Дружбы Народов.

За годы деятельности “Киевгорстрой” возвел 345 общеобразовательных школ, 651 детский сад, больше 200 учреждений здравоохранения, десятки кинотеатров, библиотек, отелей. За 65 лет работы застройщик построил 45 млн кв. м жилья.

Как сказано на официальном сайте холдинга, “Киевгорстрой” ориентирован на потребности граждан с различным уровнем дохода.

В октябре 2018 года ЧАО “ХК “Киевгорстрой” объявил о начале строительства пяти новых проектов, в которых скоро начнется продажа квартир.

Новостройки от “Киевгорстрой” на правобережье Киева

В инфографике представлена локация каждого объекта ЧАО “ХК “Киевгорстрой”, сроки строительства и минимальная цена квадратного метра.

Самая высокая стоимость квадратного метра — 27 720 грн — в ЖК Manhattan City в Шевченковском районе на проспекте Победы в 16 минутах пешего хода от станции метро “Политехнический институт”. Проект относят к классу “бизнес”. Ввести объект в эксплуатацию планируют в III квартале 2019 года.

Преимущества: “двор без машин”; эксплуатируемая крыша стилобата, спортклуб с бассейном, продуктовый супермаркет, подземный паркинг, закрытая территория, видеонаблюдение, детский парк с аттракционами, места отдыха для взрослых, зона фуд-кортов.

Более низкую стоимость квадратного метра — от 24 373 грн — застройщик установил в ЖК “Коломиевский”. Новостройку комфорт-класса возводят в массиве Демеевка Голосеевского района Киева по адресу: переулок Коломиевский, 6. Ближайшая станция метро “Васильковская” расположена в 10 минутах ходьбы. Сдать объект рассчитывают в III квартале 2019 года.

Преимущества: в пешей доступности парк им. Рыльского, детские сады №№ 440 и 221, школа № 186, игровые площадки для детей, наземный гостевой паркинг.

В ЖК “Просвещения, 14” девелопер назвал стартовую цену квадратного метра 20 482 грн. Объект сегмента “комфорт” возводится в Соломенском районе столицы в массиве Александровская Слободка. Доехать на общественном транспорте до ближайшей станции метрополитена “Вокзальная” можно за 10 минут.

Адрес новостройки отражен в названии жилого комплекса. Ввести в эксплуатацию проект планируют в IІІ квартале 2019 года.

Преимущества: в пешей доступности Соломенский парк, наземная гостевая парковка на территории.

Приобрести жилую недвижимость можно и в ЖК Мirax, который расположен на Татарке (Шевченковский район). Самая близкая к объекту станция метро “Лукьяновская” находится в 19 минутах ходьбы. В новостройке бизнес-класса минимальная стоимость квадратного метра — от 19 621 грн. Завершить строительство жилого комплекса планируют в IV квартале 2019 года.

Преимущества: собственная инфраструктура (детский клуб, ресторан, спортклуб, сетевой супермаркет), кладовые для хранения вещей на этаже, закрытая и охраняемая территория, “двор без машин”, 5-уровневый подземный паркинг, наземные гостевые парковки.

По более доступной цене — от 17 107 грн за квадратный метр, — ЧАО “ХК “Киевгорстрой” реализует квартиры в ЖК “Итальянский квартал”. Локация новостройки — Оболонский район, массив Оболонь, ул.Богатырская, 32/1. Ближайшая станция метро “Героев Днепра” находится в 15 минутах езды на общественном транспорте.

Проект класса “комфорт” находится на начальном этапе строительства. Сдавать жилой комплекс будут по очередям до IV квартала 2021 года.

Преимущества: малоэтажная застройка, собственная торговая инфраструктура, кладовые помещения на этаже, квартиры с террасами, собственный детский сад, клиника семейной медицины, тематические детские площадки, велодорожки, закрытая и охраняемая территория, видеонаблюдение, “двор без машин”, три водоема в пешей доступности.

Стоимость квадратного метра жилья в проекте комфорт-класса ЖК Svitlo Park стартует от 16 450 грн. Строительство новостройки “Киевгорстрой” ведет в Голосеевском районе столицы по адресу: Надднепрянское шоссе, 2А. Ближайшая станции метро “Выдубичи” находится в 2,5 километрах от места строительства.

Первую очередь комплекса планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2019 года.

Преимущества: собственная инфраструктура (7 детских садов, школа, центр детского развития, супермаркет, спортклуб с бассейном), колясочные и велосипедные комнаты, лаунж-зоны в холлах, закрытая территория, “двор без машин”, подземный паркинг, станции зарядки электрокаров.

Новые проекты застройщика

На правобережье столицы “Киевгорстрой” готовится к продажам квартир в пяти новых жилых комплексах.

В Шевченковском районе (массив Татарка) будут строить ЖК на ул. Багговутовская. 25-этажный дом спроектировали в виде цветка из трех лепестков. Ближайшая станция метро “Лукьяновская” расположена в 18 минутах ходьбы от будущего дома.

ЖК на ул. Жулянская/Абрикосовая будет состоять из трех домов по 26 этажей каждый. Локация комплекса — Голосеевский район (массив Голосеево). До ближайшей станции метро “Теремки” можно дойти за 14 минут. В домах предусмотрены, как классические планировки квартир, так и двухуровневые. В проекте реализуют концепцию “двор без машин”.

ЖК “Электриков” построят в Подольском районе на одноименной улице. Проект будет состоять из одного 10-этажного дома. Ближайшая станция метро “Почайна” находится в 18 минутах ходьбы. Более детальную информацию о комплексе застройщик предоставит позднее.

ЖК в Пуще Водице — проект в санаторно-курортном городке Пуща-Водица. На улице Квитки Цисык, 34-36 “Киевгорстрой” запланировал строительство апарт-дома рекреационно-оздоровительного комплекса с благоустроенной территорией. 5-этажное здание будет состоять из 7-ми секций. В помещениях на первом этаже планируется открыть магазины, кафе, медицинские учреждения. Двор обустроят спортивными и детскими игровыми площадками.

ЖК “Медовый-2” возведут в Соломенском районе (массив Соломенка) по адресу: ул. Петра Радченко, 27. Ближайшая станция метро “Демеевская” находится в 8 километрах от новостройки. В пешей доступности — остановка общественного транспорта. Застройщик выделил преимущества проекта: зона отдыха на берегу Совских прудов, наличие детских и спортивных площадок, подземный и наземный паркинги, кладовые для хранения вещей, на первом этаже домов магазины, кафе, аптеки, салоны красоты.

Схематическая карта расположения строящихся новостроек от “Киевгорстрой” на правобережье Киева

С полным списком проектов, ценами и акциями на приобретение жилья от компании “Киевгорстрой” можно ознакомиться здесь.

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