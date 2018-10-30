"Київміськбуд": огляд компанії і новобудов на правому березі Києва

Коротка історія компанії

У 1955 році при Київському міськвиконкомі з метою збільшення обсягів житлового та цивільного будівництва було створено підприємство "Головкиївміськбуд". Згодом на його базі була організована холдингова компанія "Київміськбуд". Свій перший п'ятиповерховий панельний будинок забудовник звів в 1958 році на бульварі Дружби Народів.

За роки діяльності "Київміськбуд" збудував 345 загальноосвітніх шкіл, 651 дитячий садок, понад 200 закладів охорони здоров'я, десятки кінотеатрів, бібліотек, готелів. За 65 років роботи забудовник побудував 45 млн кв. м житла.

Як сказано на офіційному сайті холдингу, "Київміськбуд" орієнтований на потреби громадян з різним рівнем доходу.

У жовтні 2018 року ПрАТ "ХК" Київміськбуд "оголосив про початок будівництва п'яти нових проектів, в яких скоро почнеться продаж квартир.

Новобудови від "Київміськбуд" на правобережжі Києва

В інфографіці представлена ​​локація кожного об'єкта ПрАТ "ХК "Київміськбуд", терміни будівництва і мінімальна ціна квадратного метра.

Найвища вартість квадратного метра - 27 720 грн - в ЖК Manhattan City в Шевченківському районі на проспекті Перемоги в 16 хвилинах пішого ходу від станції метро "Політехнічний інститут". Проект належить до класу "бізнес". Ввести об'єкт в експлуатацію планують у III кварталі 2019 року.

Переваги: ​​"двір без машин"; експлуатований дах стилобату, спортклуб з басейном, продуктовий супермаркет, підземний паркінг, закрита територія, відеоспостереження, дитячий парк з атракціонами, місця відпочинку для дорослих, зона фуд-кортів.

Нижчу вартість квадратного метра - від 24 373 грн — забудовник встановив в ЖК "Коломийський". Новобудову комфорт-класу зводять в масиві Деміївка Голосіївського району Києва за адресою: провулок Коломийський, 6. Найближча станція метро "Васильківська" розташована в 10 хвилинах ходьби. Здати об'єкт розраховують в III кварталі 2019 року.

Переваги: ​​в пішої доступності парк ім.Рильського, дитячі садки №№440 і 221, школа №186, ігрові майданчики для дітей, наземний гостьовий паркінг.

У ЖК "Просвіти, 14" девелопер назвав стартову ціну квадратного метри 20 482 грн. Об'єкт сегмента "комфорт" зводиться в Солом'янському районі столиці в масиві Олександрівська Слобідка. Доїхати на громадському транспорті до найближчої станції метрополітену "Вокзальна" можна за 10 хвилин.

Адреса новобудови відображена в назві житлового комплексу. Ввести в експлуатацію проект планують у IІІ кварталі 2019 року.

Переваги: ​​в пішій доступності Солом'янський парк, наземна гостьова парковка на території.

Придбати житлову нерухомість можна і в ЖК Мirax, який розташований на Татарці (Шевченківський район). Найближча до об'єкту станція метро "Лук'янівська" в 19 хвилинах ходьби. У новобудові бізнес-класу мінімальна вартість квадратного метра - від 19 621 грн. Завершити будівництво житлового комплексу планують в IV кварталі 2019 року.

Переваги: ​​власна інфраструктура (дитячий клуб, ресторан, спортклуб, мережевий супермаркет), комори для зберігання речей на поверсі, закрита територія, що охороняється, "двір без машин", 5-рівневий підземний паркінг, наземні гостьові парковки.

За більш доступною ціною - від 17 107 грн за квадратний метр, - ПрАТ "ХК" Київміськбуд "реалізує квартири в ЖК "Італійський квартал". Локація новобудови - Оболонський район, масив Оболонь, вул.Богатирська, 32/1. Найближча станція метро "Героїв Дніпра" - в 15 хвилинах їзди на громадському транспорті.

Проект класу "комфорт" перебуває на початковому етапі будівництва. Здавати житловий комплекс будуть по чергах до IV кварталу 2021 року.

Переваги: ​​малоповерхова забудова, власна торгова інфраструктура, комори приміщення на поверсі, квартири з терасами, власний дитячий садок, клініка сімейної медицини, тематичні дитячі майданчики, велодоріжки, закрита територія, що охороняється, відеоспостереження, "двір без машин", три водойми в пішій доступності.

Вартість квадратного метра житла в проекті комфорт-класу ЖК Svitlo Park стартує від 16 450. Будівництво новобудови "Київміськбуд" веде в Голосіївському районі столиці за адресою: Наддніпрянське шосе, 2А. Найближча станції метро "Видубичі" - в 2,5 кілометрах від місця будівництва.

Першу чергу комплексу планують ввести в експлуатацію в IV кварталі 2019 року.

Переваги: ​​власна інфраструктура (7 дитячих садків, школа, центр дитячого розвитку, супермаркет, спортклуб з басейном), колясочні і велосипедні кімнати, лаунж-зони в холах, закрита територія, "двір без машин", підземний паркінг, станції зарядки електрокарів.

Нові проекти забудовника

На правобережжі столиці "Київміськбуд" готується продаж квартир у п'яти нових житлових комплексах.

У Шевченківському районі (масив Татарка) будуватимуть ЖК на вул.Багговутівська. 25-поверховий будинок спроектували у вигляді квітки з трьох пелюсток. Найближча станція метро "Лук'янівська" розташована в 18 хвилинах ходьби від майбутнього будинку.

ЖК на вул. Жулянська/Абрикосова складатиметься з трьох будинків по 26 поверхів кожен. Локація комплексу - Голосіївський район (масив Голосієво). До найближчої станції метро "Теремки" можна дійти за 14 хвилин. У будинках передбачені як класичні планування квартир, так і дворівневі. У проекті реалізують концепцію "двір без машин".

ЖК "Електриків" побудують в Подільському районі на однойменній вулиці. Проект складатиметься з одного 10-поверхового будинку. Найближча станція метро "Почайна" - у 18 хвилинах ходьби. Більш детальну інформацію про комплекс забудовник надасть пізніше.

ЖК в Пущі Водиці - проект в санаторно-курортному містечку Пуща-Водиця. На вулиці Квітки Цісик, 34-36 "Київміськбуд" запланував будівництво апарт-будинку рекреаційно-оздоровчого комплексу з упорядкованою територією. 5-поверхова будівля складатиметься з 7 секцій. У приміщеннях на першому поверсі планується відкрити магазини, кафе, медичні установи. Двір облаштують спортивними та дитячими ігровими майданчиками.

ЖК "Медовий-2" зведуть в Солом'янському районі (масив Солом'янка) за адресою: вул.Петра Радченка, 27. Найближча станція метро "Деміївська" - у 8 кілометрах від новобудови. У пішій доступності - зупинка громадського транспорту. Забудовник назвав переваги проекту: зона відпочинку на березі Совських ставків, наявність дитячих і спортивних майданчиків, підземний та наземний паркінги, комори для зберігання речей, на першому поверсі будинків магазини, кафе, аптеки, салони краси.

Схематична карта розташування споруджуваних новобудов від "Київміськбуд" на правобережжі Києва

З повним списком проектів, цінами і акціями на придбання житла від компанії "Київміськбуд" можна ознайомитися тут.