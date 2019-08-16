Аналитики рассказали, на какие квартиры самый большой спрос

На втором месте находилось жилье в диапазоне 50 000-70 000 дол. США с долей 17% от общего количества запросов к базе данных портала Address.ua. Спрос на жилье с ценой от 70 000 дол. США оставался низким и составил 4% запросов к базе данных портала.

Спрос на двухкомнатные квартиры в июле 2019 года был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 38%. 35% запросов пользователей портала Address.ua были сосредоточены в категории 1-комнатных. Трехкомнатными квартирами в прошлом месяце интересовались 26% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

При этом, наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в диапазоне до 35м2, доля таких запросов составляет 39% от общего количества. 29% интересуются квартирами 50-80 м2. Процент запросов на квартиры площадью 35-50 м2 составил 17%.

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Ранее УНН сообщал, что застройщики постепенно увеличивают площадь вводимых в эксплуатацию квартир. Инвесторам все реже предлагают квартиры по 30 м2. Минимальная площадь начинается с 35-40 м2, а средний размер двухкомнатной квартиры вырос с 50-52 м2 до 65-68 м2. В свою очередь "трешки" увеличились с 69 м2 до 85 м2.

По мнению аналитиков повышенной популярностью пользуются спальни площадью не менее 12-14 м2, а также растет спрос на большие балконы и лоджии — площадью 5-6 м2.

Украинцы отдают предпочтения полноценным однокомнатным квартирам, рассматривая смарт-квартиры лишь как временный вариант жилья в связи с дешевизной таких квартир.

По мнению директора Департамента продаж и маркетинга холдинговой компании "Киевгорстрой" Татьяны Марковой, альтернативой все еще востребованным на рынке "смарт-квартирам" может и должна стать доступная ипотека.

"Киевгорстрой" не предлагает инвесторам квартиры площадью 18 кв.м. Самые маленькие квартиры, что предлагает компания, это 30-метровые квартиры-студии. Как пояснила Маркова, очень маленькая площадь квартир противоречит санитарным нормам. Хотя эксперт понимает причины популярности таких квартир, которые для многих стали решением жилищного вопроса. Именно поэтому Маркова подчеркнула, что запуск полноценного ипотечного кредитования может стать не просто решением жилищного вопроса, но и возможностью приобрести полноценную квартиру. В данный момент "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками и предлагает различные условия кредитования.

Напомним, что эксперты считают, что оптимальной площадью для однокомнатной квартиры для комфортного проживания является площадь не менее 35 квадратных метров, а двухкомнатной — около 60 кв. м.