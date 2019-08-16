Аналітики розповіли, на які квартири найбільший попит
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У липні найвищим попитом користувалися квартири у ціновому діапазоні до 30 000 дол. США з часткою запитів 69%. Про це свідчить інформація в аналітичному звіті Address.ua, повідомляє УНН.
На другому місці було житло в діапазоні 50 000-70 000 дол. США з часткою 17% від загальної кількості запитів до бази даних порталу Address.ua. Попит на житло з ціною від 70 000 дол. США залишався низьким і склав 4% запитів до бази даних порталу.
Попит на двокімнатні квартири в липні 2019 року було найвищим у порівнянні з іншими групами житла і склав 38%. 35% запитів користувачів порталу Address.ua були зосереджені в категорії 1-кімнатних. Трикімнатними квартирами в минулому місяці цікавилися 26% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.
При цьому, найбільший попит у покупців був зосереджений в діапазоні до 35м2, частка таких запитів становить 39% від загальної кількості. 29% цікавляться квартирами 50-80 м2. Відсоток запитів на квартири площею 35-50 м2 склав 17%.
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Раніше УНН повідомляв, що забудовники поступово збільшують площу вводяться в експлуатацію квартир. Інвесторам все рідше пропонують квартири по 30 м2. Мінімальна площа починається з 35-40 м2, а середній розмір двокімнатної квартири виріс з 50-52 м2 до 65-68 м2. У свою чергу "трійка" збільшилися з 69 м2 до 85 м2.
На думку аналітиків підвищеною популярністю користуються спальні площею не менше 12-14 м2, а також зростає попит на великі балкони і лоджії - площею 5-6 м2.
Українці віддають перевагу повноцінним однокімнатним квартирам, розглядаючи смарт-квартири лише як тимчасовий варіант житла в зв'язку з дешевизною таких квартир.
На думку директора Департаменту з продажу та маркетингу холдингової компанії "Київміськбуд" Тетяни Маркової, альтернативою все ще користуються попитом на ринку "смарт-квартирам" може і повинна стати доступна іпотека.
"Київміськбуд" не пропонує інвесторам квартири площею 18 кв.м. Найменші квартири, що пропонує компанія, це 30-метрові квартири-студії. Як пояснила Маркова, дуже маленька площа квартир суперечить санітарним нормам. Хоча експерт розуміє причини популярності таких квартир, які для багатьох стали вирішенням житлового питання. Саме тому Маркова підкреслила, що запуск повноцінного іпотечного кредитування може стати не просто рішенням житлового питання, а й можливістю придбати повноцінну квартиру. У даний момент "Київміськбуд" співпрацює з трьома банками і пропонує різні умови кредитування.
Нагадаємо, що експерти вважають, що оптимальною площею для однокімнатної квартири для комфортного проживання є площа не менше 35 квадратних метрів, а двокімнатної - близько 60 кв. м.