Аналітики розповіли, на які квартири найбільший попит

ukru
04:30 • 19563 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 105261 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 146652 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 136122 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 202566 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154299 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 181355 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 169471 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130567 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173514 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
65 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 20743 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 51224 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 31642 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 40853 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 19740 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 134653 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 202566 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 181355 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 169471 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 105261 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101196 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 70388 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124864 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115619 перегляди
Актуальне
Аналітики розповіли, на які квартири найбільший попит

Аналітики розповіли, на які квартири найбільший попит

Київ • УНН

 • 14462 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У липні найвищим попитом користувалися квартири у ціновому діапазоні до 30 000 дол. США з часткою запитів 69%. Про це свідчить інформація в аналітичному звіті Address.ua, повідомляє УНН.

На другому місці було житло в діапазоні 50 000-70 000 дол. США з часткою 17% від загальної кількості запитів до бази даних порталу Address.ua. Попит на житло з ціною від 70 000 дол. США залишався низьким і склав 4% запитів до бази даних порталу.

Попит на двокімнатні квартири в липні 2019 року було найвищим у порівнянні з іншими групами житла і склав 38%. 35% запитів користувачів порталу Address.ua були зосереджені в категорії 1-кімнатних. Трикімнатними квартирами в минулому місяці цікавилися 26% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

При цьому, найбільший попит у покупців був зосереджений в діапазоні до 35м2, частка таких запитів становить 39% від загальної кількості. 29% цікавляться квартирами 50-80 м2. Відсоток запитів на квартири площею 35-50 м2 склав 17%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, квартири якої площі найбільш популярні на первинному ринку

Раніше УНН повідомляв, що забудовники поступово збільшують площу вводяться в експлуатацію квартир. Інвесторам все рідше пропонують квартири по 30 м2. Мінімальна площа починається з 35-40 м2, а середній розмір двокімнатної квартири виріс з 50-52 м2 до 65-68 м2. У свою чергу "трійка" збільшилися з 69 м2 до 85 м2.

На думку аналітиків підвищеною популярністю користуються спальні площею не менше 12-14 м2, а також зростає попит на великі балкони і лоджії - площею 5-6 м2.

Українці віддають перевагу повноцінним однокімнатним квартирам, розглядаючи смарт-квартири лише як тимчасовий варіант житла в зв'язку з дешевизною таких квартир.

На думку директора Департаменту з продажу та маркетингу холдингової компанії "Київміськбуд" Тетяни Маркової, альтернативою все ще користуються попитом на ринку "смарт-квартирам" може і повинна стати доступна іпотека.

"Київміськбуд" не пропонує інвесторам квартири площею 18 кв.м. Найменші квартири, що пропонує компанія, це 30-метрові квартири-студії. Як пояснила Маркова, дуже маленька площа квартир суперечить санітарним нормам. Хоча експерт розуміє причини популярності таких квартир, які для багатьох стали вирішенням житлового питання. Саме тому Маркова підкреслила, що запуск повноцінного іпотечного кредитування може стати не просто рішенням житлового питання, а й можливістю придбати повноцінну квартиру. У даний момент "Київміськбуд" співпрацює з трьома банками і пропонує різні умови кредитування.

Нагадаємо, що експерти вважають, що оптимальною площею для однокімнатної квартири для комфортного проживання є площа не менше 35 квадратних метрів, а двокімнатної - близько 60 кв. м.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,361.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,989.10