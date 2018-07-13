Аналитики об эффективности 8 сессии ВР: кто доминировал и что принимали

Как отметили в ИНПОЛИТ, в течение этого периода нардепы приняли в общей сложности 89 законопроектов. Среди них по направлениям:

• отраслевое развитие - 24

• экономическая политика - 20

• двусторонние международные соглашения - 10

• правовая политика - 9,

• безопасность и оборона - 8,

• социальная политика - 7,

• международные соглашения - 4,

• гуманитарная политика - 4,

• государственное строительство - 3.

"Интересно, что подобные приоритеты Верховная Рада имела в 2017 году, приняв большое количество законов, касающихся отраслевого развития, экономической политики и международных отношений. Однако есть и отличия. Так, в течение этой сессии парламент принял такое же количество законопроектов безопасности и обороны - 8, как за весь прошлый год", - говорится в сообщении.

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Что касается активности законодателей, то по информации аналитиков, здесь прослеживается абсолютное доминирование Президента и Премьер-министра Украины по сравнению с другими субъектами законодательной инициативы. К слову, оба имеют по 16 принятых законов их авторства и разделяют первую строчку рейтинга самых эффективных законодателей. Среди депутатов успешной оказалась депутат от БПП Ирина Луценко, а по совместительству представитель главы государства в парламенте. В первой десятке самых эффективных законодателей - 7 с БПП, 2 из НФ и по одному из РПЛ и Видродження. В общем места с 1 по 10 заняли 13 субъектов законодательной инициативы из-за равного количество баллов в отдельных законодателей.

"Стоит отметить, что руководство парламента сознательно не выносит на рассмотрение парламента законопроекты инициированные оппозицией. Это подтверждают как заявления народных депутатов, так и количество принятых в целом законопроектов авторства оппозиционных политиков. Оппозиционные народные депутаты не смогли войти даже в первую 15-ку лидеров по количеству принятых законопроектов", - говорится в сообщении.

Также эксперты сформировали ТОП-10 самых эффективных депутатов.

1) Ирина Луценко (БПП) - 4 собственных + 8 в соавторстве = 16 баллов;

2) Олег Ляшко (РПЛ) - 3 собственных + 6 в соавторстве = 14 баллов;

3) Нина Южанина (БПП) - 3 собственных + 4 в соавторстве = 10 баллов;

3) Михаил Довбенко (БПП) - 3 собственных + 4 в соавторстве = 10 баллов;

4) Сергей Пашинский (НФ) - 2 собственных + 6 в соавторстве = 10 баллов;

5) Андрей Вадатурский (БПП) - 3 собственных + 3 в соавторстве = 9 баллов;

6) Ирина Геращенко (БПП) - 2 собственных + 5 в соавторстве = 9 баллов;

7) Александр Третьяков (БПП) - 3 собственных + 2 в соавторстве = 8 баллов;

8) Олег Кулинич (Видродження) - 2 собственных + 4 в соавторстве = 8 баллов;

9) Максим Бурбак (НФ) - 0 собственных + 7 в соавторстве = 7 баллов;

9) Юрий Соловей (БПП) - 0 собственных + 7 в соавторстве = 7 баллов;

10) Артур Герасимов (БПП) - 2 собственных + 2 в соавторстве = 6 баллов;

10) Виктор Еленский (НФ) - 2 собственных + 2 в соавторстве = 6 баллов.

Согласно методологии анализа, в расчет брались только законопроекты, которые были приняты в течение сессии. Каждый парламентарий получал по 2 балла за каждый принятый ВР законопроект, где он был первым автором и по 1 баллу за каждый законопроект, где он был соавтором.