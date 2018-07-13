Аналітики про ефективність 8 сесії ВР: хто домінував та що приймали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Інститут публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ проаналізував законодавчу активність Верховної Ради протягом VIII сесії, котра розпочалась 6 лютого та завершилась 13 липня 2018 року, передає УНН.
Як відзначили в ІНПОЛІТ, протягом цього періоду нардепи прийняли в цілому 89 законопроектів. Серед них за напрямками:
• галузевий розвиток – 24,
• економічна політика – 20,
• двосторонні міжнародні угоди – 10,
• правова політика – 9,
• безпека і оборона – 8,
• соціальна політика – 7,
• багатосторонні міжнародні угоди – 4,
• гуманітарна політика – 4,
• державне будівництво – 3.
"Цікаво, що схожі пріоритети мала і Верховна Рада в 2017-му році, прийнявши найбільшу кількість законів, що стосуються галузевого розвитку, економічної політики та міжнародних відносин. Проте є і відмінності. Так, протягом цієї сесії парламент прийняв таку ж кількість законопроектів безпеки і оборони – 8, як за весь минулий рік", - йдеться у повідомленні.
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Що стосується активності законодавців, то за інформацією аналітиків, тут прослідковується абсолютне домінування Президента та Прем’єр-Міністра України, порівняно з іншими суб’єктами законодавчої ініціативи. До слова, обоє мають по 16 прийнятих законів їхнього авторства та розділяють першу сходинку рейтингу найефективніших законодавців. Серед депутатів найуспішнішою виявилася депутатка від БПП Ірина Луценко, а за сумісництвом представниця глави держави у парламенті. До першої десятки найефективніших законодавців – 7 з БПП, 2 з НФ та по одному з РПЛ і Відродження. Загалом місця з 1 по 10 зайняли 13 суб’єктів законодавчої ініціативи через рівну кількість балів в окремих законодавців.
"Варто зазначити, що керівництво парламенту свідомо не виносить на розгляд парламенту законопроекти ініційовані опозицією. Це підтверджують як заяви народних депутатів, так і кількість ухвалених в цілому законопроектів за авторством опозиційних політиків. Опозиційні народні депутати не змогли увійти навіть до першої 15-ки лідерів за кількістю ухвалених законопроектів", - йдеться у повідомленні.
Також експерти сформували ТОП-10 найефективніших депутатів.
1) Ірина Луценко (БПП) – 4 власних + 8 в співавторстві = 16 балів;
2) Олег Ляшко (РПЛ) – 3 власних + 6 в співавторстві = 14 балів;
3) Ніна Южаніна (БПП) – 3 власних + 4 в співавторстві = 10 балів;
3) Михайло Довбенко (БПП) – 3 власних + 4 в співавторстві = 10 балів;
4) Сергій Пашинський (НФ) – 2 власних + 6 в співавторстві = 10 балів;
5) Андрій Вадатурський (БПП) – 3 власних + 3 в співавторстві = 9 балів;
6) Ірина Геращенко (БПП) – 2 власних + 5 в співавторстві = 9 балів;
7) Олександр Третьяков (БПП) – 3 власних + 2 в співавторстві = 8 балів;
8) Олег Кулініч (Відродження) – 2 власних + 4 в співавторстві = 8 балів;
9) Максим Бурбак (НФ) – 0 власних + 7 у співавторстві = 7 балів;
9) Юрій Соловей (БПП) – 0 власних + 7 у співавторстві = 7 балів;
10) Артур Герасимов (БПП) – 2 власних + 2 у співавторстві = 6 балів;
10) Віктор Єленський (НФ) – 2 власних + 2 у співавторстві = 6 балів.
Згідно методологією аналізу, до уваги брались тільки законопроекти, що були ухвалені протягом сесії. Кожен парламентар отримував по 2 бали за кожний прийнятий ВР законопроект, де він був першим автором та по 1 балу за кожен законопроект, де він був співавтором.