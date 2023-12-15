Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

Институт изучения войны проанализировал заявления президента россии владимира путина о целях рф по денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины во время его пресс-конференции 14 декабря, сообщает УНН.

Детали

Как отмечается, путин использовал пресс-конференцию для обсуждения своих целей в Украине, конкретной оперативно-тактической ситуации на фронте и конкретных проблем российских военнослужащих и добровольцев в гораздо более публичной и длительной форме, чем в своих предыдущих заявлениях о войне.

Готовность путина посвятить значительную часть мероприятия войне в Украине свидетельствует о росте уверенности в его способности выступать перед российской общественностью по этому вопросу, что может свидетельствовать о его личной уверенности в перспективах россии в Украине после относительно успешных оборонительных операций в западной части Запорожской области и предполагаемых колебаний поддержки Украины со стороны Запада - заявили аналитики.

Многие из заявлений путина 14 декабря похожи на шаблонные утверждения о войне россии в Украине.

путин повторил свои максималистские цели российской войны в Украине - денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

Однако, как отмечает ISW, путин не описал, какие изменения в украинских вооруженных силах будут означать "демилитаризацию", хотя цель россии почти наверняка заключается в том, чтобы лишить Украину средств самообороны.

Как отмечают аналитики, российские призывы к украинскому "нейтралитету" являются частью списка более широких целей россии за пределами Украины, которые включают в себя постоянный мораторий на расширение НАТО, запрет на размещение западного ударного оружия вблизи россии и фактический вывод сил НАТО на позиции 1997 года.

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путин в очередной раз выразил свое нежелание вступать в переговоры с Украиной и заявил, что мир будет только тогда, когда россия достигнет своих максималистских целей.

ISW продолжает считать, что максималистские цели путина равносильны полной капитуляции Украины и Запада.

Эти максималистские цели также не исключают аннексии россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных захватов. Кремль, похоже, возвращается к экспансионистской риторике, которая в последний раз звучала перед полномасштабным вторжением, о "разделенной Украине", которая отвергает ключевые компоненты украинского суверенитета и территориальной целостности и включает заявленное намерение оккупировать и аннексировать дополнительные украинские территории - указали в ISW.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились.