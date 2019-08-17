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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128804 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120020 просмотра

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АМКУ расследует возможный сговор по ценам на уголь для ТЭС и ТЭЦ

АМКУ расследует возможный сговор по ценам на уголь для ТЭС и ТЭЦ

Киев  •  УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует возможный сговор по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ, передает УНН.

Комитетом установлено, что “в течение 2017-2018 годов Министерством энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнергоугля) при участии ГП „Держвуглепостач“, ПАО „Донбассэнерго“, ООО „ДТЭК Энерго“, „Укринтерэнерго“, ЗАО „Черкасское химволокно“, ООО Фирма „Технова“, проводились совещания для достижения договоренностей относительно цен на угольную продукцию государственных предприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, что подтверждено протоколами этих совещаний”.

“ГП „Держвуглепостач“, ООО „ДТЭК Энерго“, ПАО „Донбассэнерго“, „Укринтерэнерго“, ЗАО „Черкасское химволокно“, ООО Фирма „Технова“, а также субъекты хозяйствования, которые связаны с ними отношениями контроля, осуществляют деятельность на рынках электрической энергии и энергетического угля, и меж собой потенциальными конкурентами. Поддержание указанными компаниями предложений относительно повышения цен угольной продукции для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня, могло привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках”, — сообщили в пресс-службе.

Учитывая указанное, Комитетом начато рассмотрение:

  • дела по признакам совершения ГП “Держвуглепостач”, ПАО “Донбассэнерго”, ООО “ДТЭК Энерго”, “Укринтерэнерго”, ЗАО “Черкасское химволокно”, ООО Фирма “Технова” антиконкурентных согласованных действий, которые могли привести к искажению конкуренции на рынках;
  • дела по признакам совершения Минэнергоугля нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде склонения субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентих согласованных действий и создание условий для совершения таких нарушений.

Добавляется, что по результатам рассмотрения дел Комитетом будут приняты соответствующие решения.

Напомним, ранее УНН сообщал, что АМКУ начал рассмотрение несогласованной концентрации облгазов.

Украинские Национальные Новости

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